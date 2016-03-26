مخاوف من داعش تؤخر رحلة طيران من فيينا إلى لندن

أعلنت السلطات النمساوية أن طائرة تابعة لشركة "ايزي جيت" لم تقلع من فيينا إلى لندن يوم السبت في وقتها المحدد، لأن راكبة اعتقدت أن الراكب الجالس إلى جانبها متطرف.

وقال كارل هينز غراندبويك المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية إن "المرأة قالت إنها شاهدت نصوصا لتنظيم داعش على الهاتف النقال للرجل".

وأبلغت المرأة طاقم الطائرة، فألغي الإقلاع وأنزل الركاب مع الحقائب من الطائرة للتحقيق في الأمر.

وأضاف المتحدث: "لم يتم العثور على أي شيء، وأقلعت الطائرة بعد ذلك الى وجهتها ولكن من دون الرجل والمرأة اللذين يخضعان للتحقيق".

وأوضح المتحدث أن الرجل عراقي الجنسية، إلا أنه لم يحدد جنسية الراكبة.

ويتزامن هذا الحادث مع تصاعد المخاوف في أوروبا من هجمات جديدة إثر الاعتداءات التي استهدفت يوم الثلاثاء بروكسل وتبناها تنظيم داعش.