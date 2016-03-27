أوغلو من الأردن: الأسد وميليشياته سببا الإرهاب بسوريا

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن الإرهاب في سوريا سببه النظام السوري وتنظيم داعش و"بي كي كي" و"أي بي جي"، وأن هؤلاء لا يهاجمون أمتنا بل يهددون استقرار المنطقة برمتها.

وأكد أوغلو في تصريحات له خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في عمّان، على أن تركيا والأردن يتطابقان في نفس وجهات النظر حول قضايا المنطقة بما فيها الأزمة السورية والعراقية، كما أكد أن البلدين يهمهما استقرار المنطقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور عقب توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، إن الأردن وتركيا هما البلدان الوحيدان اللذان يشتركان حدودهما مع سوريا والعراق، مما يفرض عليها تحديات كبيرة والمصاعب.

اقتصاديا، بين أوغلو أن حجم الاستثمارات التركية في الأردن وصلت إلى 300 مليون دولار، وأن هناك تبادلا تجاريا وفق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي وقعت عام 2009 كمرحلة أولى، كما توقع أوغلو أن ترتفع حجم الاستثمارات خلال المرحلة الثانية للاتفاقية.

وكان أوغلو وصل عمّان مساء أمس السبت خلال زيارة رسمية تعد أولى له في الأردن كمنصب رئيس الوزراء، وسيلتقي أوغلو عصر اليوم بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كما سيشارك في منتدى الأعمال التركي الأردني ومؤتمر الفكر العربي، ويفتتح مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في الأردن.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة التركية بعد أن كانت مقررة الثلاثاء الماضي، والتي تم تأجيلها بسبب التفجير الذي تعرضت له مدينة اسطنبول في الـ18 من مارس الجاري، وخلّف عددا من القتلى والجرحى.