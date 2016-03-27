اعتقال فرنسي في هولندا يشتبه بتخطيطه لعمل إرهابي

أعلنت النيابة العامة في هولندا أن الشرطة الهولندية اعتقلت، الأحد، فرنسياً في الـ32 من العمر يشتبه بتخطيطه لارتكاب اعتداء، موضحة أن الاعتقال تم بناء على طلب باريس.

من جهته، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن هناك شبهات حول أن يكون هذا الفرنسي قد كلفه تنظيم "داعش" ارتكاب اعتداء في فرنسا مع رضا كريكت، الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية الخميس في ضواحي باريس، لافتاً إلى أن فرنسا أصدرت مذكرة بحث عن هذا الفرنسي المتحدر من الضاحية الباريسية في الـ24 من ديسمبر 2015 لانتمائه إلى عصابة على علاقة بتنظيم إرهابي.

وقالت النيابة العامة الهولندية في بيان إن "السلطات الفرنسية طلبت الجمعة اعتقال هذا الفرنسي" الذي يشتبه "بتخطيطه لارتكاب اعتداء إرهابي".

كما ذكرت أن المشتبه به سيسلم لباريس "في وقت وشيك" من دون أن تحدد ما إذا كان على صلة باعتداءات باريس أو لا.

بدوره، أوضح المتحدث باسم النيابة الهولندية، فيم دي برون، لفرانس برس أن الأمر قد يستغرق "بضعة أيام"، رافضاً تقديم تفاصيل حول المشتبه قائلاً "إنه تحقيق فرنسي".

وأشارت إلى ان الشرطة الهولندية اعتقلت أيضاً ثلاثة مشتبه بهم آخرين بينهم اثنان (43 و47 عاماً) من أصل جزائري. ولم ترشح أي تفاصيل حتى الآن عن المعتقل الثالث.

ولفت المصدر نفسه إلى إخلاء العديد من المنازل في حي بمدينة روتردام (غرب) "في إجراء وقائي".



