اعتقال كندي مشتبه بالإرهاب قرب تورونتو

اعتقلت السلطات الكندية السبت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما في ضواحي تورونتو، بتهمة تتعلق بـ"الإرهاب"، إلا أنها شددت على أن لا علاقة له بالتفجيرات الانتحارية في بروكسل.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان إن كيفن عمر محمد اعتقل بموجب قانون "الخوف من هجوم إرهابي"، مشيرة إلى أنه كان يستعد للسفر خارج البلاد للتدريب مع متطرفين.

واتهم محمد أيضا بحمل سلاح غير ظاهر وحيازة سلاح يشكل خطرا على السلم العام. وفي حال تمت إدانته، قد يواجه عقوبة قصوى بالسجن عشر سنوات.

ونقل البيان عن الشرطية المراقبة ليز كراوتش قولها إنه "في حين لم يكن هناك أي إشارة لأي خطط هجوم محلي، يجب أن نبقى ملتزمين بمنع الأفراد من السفر إلى الخارج للحصول على تدريب وخبرة يمكن أن يستخدما في تخطيط وتنفيذ هجمات في المستقبل على الأراضي الكندية".

ولفتت الشرطة إلى أنه سيتم توجيه التهم إلى محمد الثلاثاء المقبل في محكمة في ضاحية برامبتون غرب تورونتو.