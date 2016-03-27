الأردن.. بان كي مون يبحث مع عباس تطورات القضية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه التقى في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحثا آخر التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكد المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاجوري ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في عمان، ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، وأن يوفر المجتمع الدولي الدعم للعملية السياسية.

وقال وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين، ناصر جودة، إنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وعاصمتها القدس.

ويأتي لقاء بان كي مون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان ضمن جولة له في المنطقة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الأحد مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عمّان، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، عقب اللقاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عباس أشار إلى استمرار سياسة الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والاعتقالات اليومية ومواصلة النشاطات الاستيطانية.

وذكر أبو ردينة أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان، كما تطرق عباس إلى الأفكار الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية لحل القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو ردينة أن عباس أكد دعمه لعقد المؤتمر الدولي للتسوية وأهميته لإنقاذ العملية السياسية.