الإمارات: المؤبد لـ11 شخصاً خططوا "لأعمال إرهابية"

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية المعروفة بـ"مجموعة شباب المنارة" بالسجن المؤبد على 11 متهما، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وحكم على اثنين منهم غيابيا من أصل 41 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن 15 سنة على متهمين اثنين آخرين، و10 سنوات على 13 متهماً، و3 سنوات على ستة منهم، وخمس سنوات على اثنين آخرين.

وبرّأت المحكمة 7 أشخاص، وأبعدت 4 بعد انقضاء العقوبة، إضافة إلى حل المجموعة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

فيما قررت المحكمة في قضية "الإساءة" - وهي قضية أخرى نظرتها خلال الأشهر الماضية - بالسجن 5 سنوات على متهم إماراتي وتغريمه مليون درهم.