اليونان تفكك شبكة لتزوير وثائق طالبي اللجوء

أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أن الشرطة اليونانية اعتقلت 6 أشخاص يوم السبت في عملية لضبط عصابة تزور الوثائق لطالبي اللجوء في جزيرة يونانية.



وأضافت قوات خفر السواحل في بيان إن هذه العصابة الإجرامية كانت تعمل في جزيرة كوس. وقالت إن السلطات صادرت أجهزة كمبيوتر وكاميرات وعددا كبيرا من الوثائق المزورة وتلفونات محمولة من عدة منازل في الجزيرة.



ووصل نحو مليون لاجئ ومهاجر إلى اليونان العام الماضي فرارا من الصراع في الشرق الأوسط وسعيا للوصول إلى دول غرب أوروبا الأكثر ثراء.



واتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصول أنقرة على امتيازات سياسية ومالية ليغلقا بذلك الطريق الرئيسي الذي يتدفق منه الأشخاص عبر جزر بحر ايجه ومنها جزيرة كوس.