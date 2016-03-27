بلجيكا.. إيقاف متهم ثان ببروكسل خطط لاعتداءات في باريس

أعلن النائب الفدرالي البلجيكي الأحد أن القضاء وجه الاتهام لمشتبه به ثان أوقف في بروكسل، في إطار التحقيق حول خطة اعتداء أحبطت الخميس في فرنسا.

واتهم عبدالرحمن الذي أوقف أول أمس الجمعة، وتم تمديد توقيفه السبت "بالمشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية".

وكانت النيابة أعلنت السبت اتهام رجل آخر يدعى نبيل في هذه القضية الفرنسية البلجيكية المنفصلة عن اعتداءات بروكسل.

وكان عبدالرحمن الذي رفضت النيابة كشف اسمه الكامل، أصيب بجروح في الساق عند توقيفه قرب موقف للترامواي في وسط العاصمة البلجيكية.

وأعلنت فرنسا أنها أحبطت خطة اعتداء "في مرحلة متقدمة" بتوقيف الفرنسي رضا كريكيت (34 عاما). وقد عثرت في منزله على أسلحة ومتفجرات في شقته في ضاحية باريس بعد اعتقاله.