ترامب: مشكلتنا الكبيرة ليست مع الأسد

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أن "المشكلة الكبيرة" في سوريا ليست مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وانتقد المرشح - في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك تايمز" - إدارة الرئيس باراك أوباما في البحث عن مخرج سياسي لرحيل الأسد في الوقت الذي تقاتل فيه تنظيم داعش، واصفا الأمر بـ"الجنون والحماقة".

وقال "أنا لا أقول الأسد رجل جيد، لأنه ليس كذلك، ولكن مشكلتنا الكبيرة ليست الأسد، بل تنظيم داعش".

وفي هذا السياق، لفت قطب العقارات إلى أنه سيقوم بدلاً من ذلك باستهداف النفط الذي يوفر جزءاً كبيراً من تمويل التنظيم المتطرف.

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي السماح لليابان بامتلاك أسلحة نووية لحماية نفسها من كوريا الشمالية، اعتبر ترامب أن الوضع سيكون مقبولاً.