رواية غير رسمية: خطأ بشري وراء تحطم طائرة فلاي دبي

بثت قناة تلفزة روسية ما قالت إنه تسجيل صوتي للكلمات الأخيرة لطياري البوينغ التابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية التي تحطمت أثناء هبوطها في 19 مارس الجاري في روستوف الروسية.

ونقلت تفاصيل التسجيل قناة "روسيا 1"، وهو ما دار في قمرة القيادة بين طياري البوينغ في الثواني الأخيرة قبل تحطم الطائرة، ويشير إلى أن خطأ ما حدث في القمرة وراء الكارثة.

وتبقى هذه الرواية غير رسمية ولم تؤكدها مصادر التحقيق، إلا أنها تقدم تخيلاً عما قد يكون جرى في قمرة القيادة.

فقد ألمحت التسجيلات إلى أن الطيار فقد السيطرة على الطائرة فور وقف نظام الطيار الآلي ما أدى إلى سقوطها.

وبحسب رواية غير رسمية لمحللين، فإن نظام الاستقرار الأفقي في ذيل الطائرة تم تفعيله بالخطأ أثناء محاولات الهبوط، وهو نظام ما إن يتم تشغيله لا يستطيع الطيار بعد ذلك التحكم بالطائرة بتاتاً.

وما زال التحقيق المشترك بين الإمارات وروسيا لتحديد أسباب الحادث مستمراً، حيث أعلنت جهات التحقيق أنها تجمع وتحلل المعلومات المتعلقة بالعمليات الجوية وبيانات مسجلات الطيران.