فيديو.. نتنياهو يدافع عن جندي أعدم شاباً أمام الكاميرا

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "أخلاق" جيش الاحتلال، بعد اعتقال جندي بتهمة إطلاق النار على جريح فلسطيني وقتله وذلك إثر انتشار فيديو يظهر جندياً يطلق النار على رأس شاب مصاب ممدد على الأرض بعد حادثة طعن في الخليل.

واعتقل الجيش الخميس جندياً ظهر في تسجيل فيديو وهو يطلق النار على رأس الفلسطيني بينما كان ملقى على الأرض بعد طعنه جندياً آخر، والسكين ملقى بعيداً عنه.

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من أوضح الحالات على استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة، والإعدامات الميدانية، حيث وصفها الفلسطينيون بأنها "جريمة حرب".

وقال نتنياهو في بدء الجلسة الأسبوعية لحكومته الأحد "أي تشكيك بأخلاق الجيش أمر مرفوض وشائن".

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله "الجنود الإسرائيليون أولادنا يحافظون على قيم أخلاقية عالية وهم يحاربون بشجاعة".

وكان نتنياهو دان عمل الجندي، الخميس، بعدما أكد أن تصرفات الجندي لا تنسجم مع قيم ومبادئ الجيش.

لكن ما حدث أثار جدلاً في صفوف الطبقة السياسية الإسرائيلية، وأجج النقاش حول رد القوات الإسرائيلية على أعمال العنف الحالية.