مراد عشراوي شقيق انتحاري بروكسل يتبرأ من أخيه علناً

عقد مراد العشراوي، شقيق أحد انتحاريي بروكسل، مؤتمراً في بروكسل لإدانة الهجمات والتبرؤ من أخيه علناً.

وقال مراد وهو بطل بلجيكا في التايكواندو وسيمثلها في الأولمبياد الصيف المقبل، إنه يرتدي ألوان علم بلاده بفخر، مضيفاً أنه لا يفهم كيف أصبح أخوه إرهابياً.

وأشار مراد إلى أن أخاه نجيم قطع العلاقات مع عائلته عام 2013، عندما غادر إلى سوريا وانضم إلى المتطرفين.

وأضاف العشراوي: "لم أستطع أن أصدق أن نجيم هو من ارتكب هذه الهجمات، فنحن لا نختار أسرتنا، ولقد شعرت بالألم والحزن وحتى بالخوف مما فعله".

فيليب كولو، محامي مراد، قال "إن الأمر مثير للجنون، فهما ترعرعا في كنف البيئة والأسرة ذاتها، وتربيا بنفس الطريقة، لكن واحد بنى لنفسه مستقبلاً مشرقاً، والثاني توجه نحو الظلام، ولسوء الحظ في هذه الحالة كان الظلام عبارة عن شر مطلق".

وقال مراد العشراوي: "لقد كان في صغره لطيفاً وذكياً جداً. هذه الذكرى التي أعرفها، ولكن ما ارتكبه لا يترك مجالاً للشك والتساؤلات، يجب قلب الصفحة".