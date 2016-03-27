باكستان.. انتحاري يقتل 65 شخصاً وطالبان تتبنى

أعلن فصيل "جماعة الأحرار" التابع لحركة طالبان مسؤوليته عن هجوم انتحاري أودى بحياة 65 شخصاً على الأقل في مدينة لاهور الباكستانية الأحد.

وكان مسؤولو إنقاذ قد قالوا، في وقت سابق، إن انفجاراً أسفر عن مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 280 آخرين خارج متنزه بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب معقل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف. ووقع الانفجار في منطقة توقف سيارات خاصة بمتنزه جولشان إقبال على بعد أمتار قليلة من أراجيح الأطفال.

وتشهد باكستان وهي دولة مسلحة نووياً ويسكنها 190 مليون نسمة تمرداً من جانب حركة طالبان وأعمال عنف من جانب عصابات إجرامية، فضلاً عن عنف طائفي.