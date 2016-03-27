وكالات أوروبية تلاحق 8 على علاقة بهجمات بروكسل وباريس

ذكرت صحيفة "دي فيلت ام زونتاج" أن وكالات أمن أوروبية تلاحق ثمانية أشخاص على الأقل يشتبه في أنهم قاموا بدور مساعد في هجمات إرهابية على باريس وبروكسل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه يعتقد أن المشتبه فيهم وأغلبهم فرنسيون وبلجيكيون موجودون في سوريا أو فارون في أوروبا.

وأضافت أن المشتبه فيهم كانوا على اتصال بعبدالحميد أباعود، الزعيم المفترض للخلية التي نفذت هجمات باريس وقتلته الشرطة الفرنسية في تبادل لإطلاق النار يوم 18 نوفمبر، وكذلك صلاح عبدالسلام المشتبه فيه الرئيسي في هجمات باريس، والذي ألقي القبض عليه في بروكسل هذا الشهر.

وتابعت الصحيفة أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا يشارك في الملاحقة. وأحجم المكتب الألماني عن التعليق على الأمر.