إطلاق نار "غامض" في مبنى الكونغرس الأميركي

قالت مصادر في الشرطة وفي الكونغرس الأميركي إن مسلحاً يشتبه أنه أطلق النار في مقر الكونغرس اليوم (الاثنين)، أصيب بالرصاص في تبادل لإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.

وفي يوم عطلة للكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وخلال وجود عدد قليل من الأعضاء في واشنطن، أغلق المقر لفترة وجيزة قبل إعادة فتحه.

وقال ضباط شرطة ومصادر في الكونغرس إن إطلاق النار وقع في مركز للزائرين في المقر، وهو عبارة عن مجمع تحت الأرض يرتاده السياح بشكل أساسي. ولم يتضح من التقارير إن كان ضابط شرطة في مقر الكونغرس أصيب بالرصاص في الحادث.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية أن اثنين من السياح في مركز الزائرين تعرضا لإصابات طفيفة بفعل شظايا الرصاص لكن هذا التقرير لم يتأكد.

ولم تذكر الشرطة اسم المشتبه فيه، ولم تقدم له أي وصف وأضافت أنه لا يوجد مشتبه فيهم غيره.

وقال مسؤول حكومي أميركي إن التقارير الأولية تشير إلى أن مشتبهاً فيه سار في مركز الزائرين وصوب مسدسه نحو ضابط شرطة أثناء تأديته الخدمة وحدث تبادل لإطلاق النار.

وقال الضابط إنه لا يوجد دليل يشير لشبهة إرهابية.

وقام أمن الرئاسة بإجلاء السياح مؤقتا من منطقة في محيط البيت الأبيض لكن الأنشطة سرعان مع عادت لطبيعتها.