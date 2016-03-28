الأردن: من يفكر في الاقتراب من حدودنا سيقتل

أكد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على قدرة بلاده في الحفاظ على أمن حدودها، وجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الدفاع عنها بقدرة متناهية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، من يحاول الاقتراب من الحدود الأردنية سوف يلقى حتفه، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تمس حدودنا بأي حال من الأحوال.

وجدد الوزير خلال المؤتمر الذي عقد بدار رئاسة الوزراء أن سياسة بلاده اتجاه اللاجئين السوريين واضحة، وأن حدودها مفتوحة أمامهم إعمالاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.