الأردن يواصل محاكمة مروجين لتنظيم داعش

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية بهيئتها العسكرية، حكمها بوضع متهمين اثنين بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات بعد تجريمهما بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم داعش والأفكار الإرهابية.

ونظرت ذات الهيئة العسكرية أيضا خلال جلسات علنية عقدتها، اليوم الاثنين، بعدد من القضايا متهم بها أشخاص بالترويج والتجنيد والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما استمعت المحكمة إلى عدد من شهود النيابة وشهود الدفاع بعدد من القضايا، وقررت رفعها لمواصلة النظر بها.