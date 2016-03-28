الإفراج عن فيصل شفو المتهم الوحيد بتحقيقات بروكسل

أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية، اليوم الاثنين، أنه تم الإفراج عن فيصل شفو، المتهم الوحيد حتى الآن في التحقيق باعتداءات بروكسل، والذي كان يشتبه بأنه الشخص الثالث الذي نفذ الهجمات في مطار العاصمة البلجيكية.

وقالت النيابة في بيان إن "المؤشرات التي أدت إلى اعتقال المدعو فيصل لم يعززها تطور التحقيق الجاري. وبناء عليه، أفرج قاضي التحقيق عن الشخص المذكور"، من دون تفاصيل إضافية.

الاعتداءات التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسل تخللتها تحركات ومحطات كثيرة منها للتمويه وأخرى للتخطيط قامت بها عناصر تنظيم "داعش" على الأراضي الأوروبية.

التحركات بدأت من بلجيكا حيث توجّه الانتحاري خالد البكراوي منفذ اعتداءات المترو في بروكسل إلى إيطاليا، ووصل في 23 يوليو 2015 إلى مطار "تريفيزو" شمال إيطاليا في تمام الساعة 8:25 مستخدماً بطاقة ائتمان تعود لعبدالرحمن بن نمور لشراء تذكرة الطيران، حيث دخل البكراوي إلى الأراضي الإيطالية مستخدماً جواز سفر بلجيكياً.

ومنها توجه البكراوي إلى المدينة العائمة البندقية، حيث أمضى ليلة في فندقMarriot التابع لمطار البندقية الدولي.

في اليوم التالي الموافق لـ24 يوليو 2015 وفي تمام الساعة 6:00 ذهب البكراوي على متن الرحلة من مطار البندقية الدولي ماركو بولو والمتجهة إلى العاصمة اليونانية أثينا.

بدوره، صلاح عبدالسلام استقل في الأول من أغسطس 2015 عبّارة من مرفأBARI جنوب إيطاليا وتوجه إلى PATRAS اليونانية.

وعند وصوله التقى البكراوي عبدالسلام وتوجّها إلى منزل يعود لعبدالحميد أباعود في اليونان، وقاما بالتخطيط لاعتداءات بلجيكا، حيث عثرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية على خريطة مطار بروكسل ووثائق أخرى تؤكد أن منزل عبدالحميد أباعود في اليونان كان محطة التخطيط لهجمات بروكسل الأخيرة.