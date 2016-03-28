الكويت تلغي إقامات 60 لبنانياً على علاقة بحزب الله

ألغت السلطات الكويتية إقامات 60 لبنانياً لارتباطهم بـ"حزب الله" الذي صنفته الدول الخليجية منظمة "إرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، بعد أسبوع على إبعاد آخرين "ثبت انتماؤهم" للحزب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله "إن هناك أكثر من 60 لبنانياً تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، إلى إقامة مؤقتة من شهر إلى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط".

يأتي هذا فيما أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الكويتي، مازن الجراح، أن أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي شخص ينتمي إلى أحزاب، أو يحمل أفكاراً يحظر تداولها في الكويت.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد أفادت في 21 مارس بإبعاد 11 لبنانياً وثلاثة عراقيين "ثبت انتماؤهم" للحزب المدعوم من إيران، الذي يقاتل منذ أعوام إلى جانب قوات النظام السوري ضد المعارضة المسلحة.

ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر أمني قوله إن جهاز أمن الدولة "أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة".

ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في الكويت الخمسين ألفاً.

وكانت البحرين أعلنت في 14 مارس إبعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بـ"حزب الله" غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد بحق كل من يثبت دعمه أو تأييده للحزب.

وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين دول الخليج والحزب، بدأ بإعلان السعودية في فبراير وقف مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما دعت المملكة ودول خليجية أخرى رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه.

وازدادت حدة الأزمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الحزب "منظمة إرهابية" في الثاني من مارس. وفي 11 من الشهر نفسه، أعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة "إرهابية".