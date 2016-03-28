بلجيكا.. اعتقال 3 متهمين جدد في اعتداءات بروكسل

أكدت النيابة العامة الاتحادية في بروكسل، الاثنين، أن قاضي التحقيق المتخصص في شؤون الإرهاب أصدر مذكرة اعتقال بحق ثلاثة مشتبه بهم إضافيين في نطاق عمليات التحقيقات الجارية بشأن العمليات الإرهابية، والثلاثة هم ياسين، ومحمد، وأبوبكر".

وقال المدعون البلجيكيون، اليوم الاثنين، إنهم وجهوا اتهامات لثلاثة أشخاص آخرين بالانتماء لجماعة إرهابية، وأطلقوا سراح شخص رابع كانوا اعتقلوه لاستجوابه، وذلك وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات بروكسل إلى 34 بينهم المهاجمون

من جهة أخرى، عدّل مركز إدارة الأزمات في بلجيكا عدد القتلى في تفجيرات مطار بروكسل وقطار مترو الأنفاق يوم الثلاثاء الماضي إلى 34 قتيلا، بينهم ثلاثة مهاجمين.

وكان المركز يقول من قبل إن القتلى 31 منهم المهاجمون، وإن أكثر من 300 شخص أصيبوا.

وقال على موقعه الإلكتروني إنه تعرف على هويات 28 من القتلى، منهم 15 قتلوا في المطار، بينهم ستة بلجيكيين وتسعة أجانب.

وقتل 13 في المترو، منهم عشرة بلجيكيين وثلاثة أجانب. ومن بين الأجانب الذين قتلوا في التفجيرات مواطنون من بريطانيا وإيطاليا والصين وهولندا وفرنسا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة.