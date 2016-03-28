عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

تركيا: منعنا هجمات محتملة في الأسابيع الأخيرة

المصدر: أنقرة - رويترز
عناصر من الشرطة التركية "أرشيفية"
رابط مختصر

قال المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بعد موجة هجمات ألقي باللائمة فيها على تنظيم داعش ومقاتلين أكراد، إن تركيا منعت هجمات محتملة في الأسابيع القليلة الماضية، منها تفجيرات انتحارية.

وأدلى المتحدث ابراهيم كالين بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي في أنقرة. وتعرضت تركيا لأربعة تفجيرات هذا العام، قتل فيها أكثر من 80 شخصا.

وكان أحدثها هجوم يوم 19 مارس في اسطنبول الذي قتل فيه 3 سائحين إسرائيليين وإيراني.

وحثت إسرائيل مواطنيها على مغادرة تركيا "في أقرب وقت ممكن" في رفع لتحذير سفر توقع هجمات محتملة.

كلمات دالّة

#تركيا, #هجمات, #إرهاب, #قتلى, #اختراق, #أكراد, #داعش, #أردوغان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر