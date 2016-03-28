تركيا: منعنا هجمات محتملة في الأسابيع الأخيرة

قال المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بعد موجة هجمات ألقي باللائمة فيها على تنظيم داعش ومقاتلين أكراد، إن تركيا منعت هجمات محتملة في الأسابيع القليلة الماضية، منها تفجيرات انتحارية.

وأدلى المتحدث ابراهيم كالين بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي في أنقرة. وتعرضت تركيا لأربعة تفجيرات هذا العام، قتل فيها أكثر من 80 شخصا.

وكان أحدثها هجوم يوم 19 مارس في اسطنبول الذي قتل فيه 3 سائحين إسرائيليين وإيراني.

وحثت إسرائيل مواطنيها على مغادرة تركيا "في أقرب وقت ممكن" في رفع لتحذير سفر توقع هجمات محتملة.