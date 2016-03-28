إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة تركيا

صدر بيان عن هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر فيها من خطورة السفر إلى تركيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، وجاء نص البيان:

1- وفقا للتقديرات التي أجرتها قررت هيئة مكافحة الإرهاب تشديد حظر السفر الحالي إلى تركيا من الدرجة الثالثة (تهديد فعلي أساسي) إلى الدرجة الثانية (تهديد فعلي عال). وعليه قررت هيئة مكافحة الإرهاب تشديد توصيتها إلى المواطنين بالامتناع عن السفر إلى تركيا وفي حال تواجدهم فيها حاليا عليهم مغادرتها في أسرع وقت ممكن.

2- تشدد العملية الإرهابية القاتلة التي ارتكبت في إسطنبول يوم 19.3.16 والتي أصيبت فيها مجموعة من السياح الإسرائيليين على التهديد الخطير الذي يشكله تنظيم داعش بالنسبة للمواقع السياحية في تركيا. كما تشكل تلك العملية الإرهابية دليلا على قدرة داعش الكبيرة على تنفيذ عمليات إرهابية أخرى. البنية التحتية للإرهاب المتواجدة في تركيا تواصل العمل على تنفيذ عمليات إرهابية أخرى ضد مواقع سياحية في كل أنحاء تركيا بما فيها السياح الإسرائيليين.

3- فيما يلي نص تحذير السفر:

"على خلفية التقديرات التي تم إجراؤها قد اتضح بأنه يتزايد التهديد المتمثل بقيام عناصر إرهابية مختلفة وعلى رأسها عناصر تابعة لتنظيم داعش بتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع سياحية وضد سياح إسرائيليين.

ووفقا لذلك تشدد هيئة مكافحة الإرهاب تحذير السفر إلى تركيا وترفعه إلى درجة التهديد الفعلي العالي (الدرجة الثانية) وتوصي المواطنين بالامتناع عن زيارة تركيا وللإسرائيليين المتواجدين فيها حاليا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن".