كيري: منع اعتداءات أخرى في أوروبا "ضرورة ملحة"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأحد، أن اعتداءات بروكسل الثلاثاء تظهر أن الحؤول دون وقوع هجمات أخرى في أوروبا يشكل "ضرورة ملحة".

وجاءت اعتداءات العاصمة البلجيكية ، التي تبناها تنظيم "داعش" بعد أربعة أشهر من الهجمات المنسقة التي استهدفت العاصمة الفرنسية، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها أيضاً.

وقال كيري لشبكة سي بي أس: "أعتقد أننا جميعاً قلقون لأنه منذ أعوام عدة يعود مقاتلون أجانب من سوريا أو أمكنة أخرى تشهد نزاعات ويتخفون بين السكان في أوروبا".

وتابع قائلاً: "نسعى إلى تأمين مزيد من المراقبة ونتشاور مع السلطات البلجيكية منذ فترة لملء النواقص التي تدرك وجودها".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن ثمة ضرورة ملحة في أوروبا لمنع تكرار ما جرى في بروكسل وباريس".

كما ذكر الوزير الأميركي، الذي زار بروكسل بعد الاعتداءات، أن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، "أعلن بوضوح أن حكومته تعلم بوجوب تنفيذ هذه الإجراءات" وأعرب عن "أمله في أن يحصل ذلك".

