واشنطن تؤكد مقتل أميركيين آخرين في اعتداءات بروكسل

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، مقتل مواطنين أميركيين آخرين في اعتداءات بروكسل، ما يرفع عدد الضحايا الأميركيين إلى أربعة.

وقال ممثل للخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس: "يمكننا تأكيد مقتل مواطنين أميركيين اثنين إضافيين في بروكسل، ونعرب عن خالص تعازينا لذويهم"، مشيراً إلى أنه "لا نملك معلومات أخرى نقدمها، احتراماً للعائلات في هذه اللحظات الصعبة".

وكان المصدر نفسه قد أعلن الجمعة مقتل مواطنين أميركيين.

والسبت، تأكد مقتل الزوجين الأميركيين، جاستن وستيفاني شولتس، اللذين كانا في عداد المفقودين في أعقاب الاعتداءات، وفق ما قالت الشركة التي يعمل فيها أحدهما والعائلة.

ولم يتضح ما إذا كان الزوجان مشمولين بالضحايا الأربعة الذين أعلنت عنهم الخارجية الأميركية.



