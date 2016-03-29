واشنطن تحذر من السفر إلى جنوب تركيا

أمرت الولايات المتحدة أسر عسكريين ودبلوماسيين أميركيين وأعضاء آخرين بالحكومة، الثلاثاء، بمغادرة مناطق في جنوب تركيا، وحذرت المواطنين الأميركيين من السفر لهذه المنطقة وسط مخاوف أمنية متزايدة.

وقالت القيادة الأوروبية بالجيش الأميركي، إن الأوامر صدرت بمغادرة أسر أفراد الجيش المتمركزين في أضنة -بما في ذلك قاعدة إنجيرليك الجوية التي تستخدم بكثافة في محاربة تنظيم داعش- وأزمير وموجلا.

وقال بيان للقيادة الأوروبية إن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أجاز القرار.

وقال الجنرال فيليب بريدلاف، قائد القيادة الأوروبية في البيان "نتفهم هذا أمر مزعج لأسر العسكريين، لكن يتعين علينا الحفاظ على سلامتهم وضمان الفاعلية القتالية لقواتنا لدعم حليفتنا القوية تركيا في الحرب على الإرهاب".