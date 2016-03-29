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أوباما وأردوغان سيعقدان محادثات غير رسمية

المصدر: واشنطن - رويترز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي باراك أوباما
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قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس باراك أوباما ونظيره التركي طيب أردوغان، سيعقدان محادثات غير رسمية هذا الأسبوع خلال قمة للأمن النووي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، للصحافيين المسافرين مع أوباما "أتوقع خلال الزيارة أن تسنح الفرصة للرئيس في مرحلة ما

لإجراء مناقشة غير رسمية على الأقل مع الرئيس أردوغان".

وأوضح إيرنست أن عدم إجراء اجتماع رسمي يجب ألا يفهم على أنه ازدراء لأردوغان. وأضاف أن القمة ستشهد حضور أكثر من 50 زعيما، مشيرا إلى أن الرئيس التركي سيعقد اجتماعا رسميا مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.

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