أوباما يبحث خطر "داعش" مع فريقه الأمني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما اجتمع الاثنين مع فريق مستشاريه للأمن القومي لمناقشة مساعي الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في أعقاب الهجمات التي وقعت في بروكسل الأسبوع الماضي.



وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس أحيط علماً بأنه لا توجد حالياً معلومات مخابرات محددة أو موثوق بها بشان أي مخطط لتنفيذ هجمات مماثلة هنا في الولايات المتحدة".



كما أشار البيان إلى أن مستشاري أوباما أطلعوه على المساعي الأميركية لتبادل المعلومات بشأن التهديد الإرهابي مع الشركاء الدوليين وأنه أصدر تعليماته إلى فريقه الأمني بضمان أن تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لإحباط أي مخططات لـ"داعش".