إيطاليا تنقذ أكثر من 1500 مهاجر في المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، الثلاثاء، عن إنقاذ 1569 مهاجرا في 11 عملية مختلفة في البحر بين إيطاليا وسواحل ليبيا.

وقال بيان إن السفينة ديتشوتي لخفر السواحل أنقذت مهاجرين كانوا على متن 4 زوارق مطاطية، وبلغ عددهم 774 شخصا، بينهم 125 امرأة وخمسة أطفال.

من جهتها، أنقذت ثلاث سفن للبحرية العسكرية الإيطالية أكثر من 660 مهاجرا في عمليات مختلفة. كما أسعفت سفينة عسكرية ألمانية 105 مهاجرين.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أنقذ 1500 شخص في المتوسط، ما أثار مخاوف لدى السلطات الإيطالية باستئناف تدفق كبير للمهاجرين القادمين من ليبيا بسبب الطقس الجيد وإغلاق طريق البلقان.

ووفقا لآخر أرقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 17500 شخص يكونون قد وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع السنة مع هذه الدفعة الأخيرة من المهاجرين.