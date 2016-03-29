قبرص: لا متفجرات على متن الطائرة المصرية المختطفة

أعلنت الشرطة القبرصية الثلاثاء انها لم تعثر على اي متفجرات او اسلحة لا مع خاطف الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران التي هبطت في لارنكا، ولا داخل الطائرة بعد انتهاء عملية الخطف.

وكان الخاطف المصري ادعى حسب ما قال مسؤولون مصريون انه يحمل حزاما ناسفا، واثر استسلامه للشرطة القبرصية بعد اكثر من ست ساعات على هبوط الطائرة في مطار لارنكا الدولي في جنوب قبرص، تبين ان لا متفجرات ولا سلاح معه ولا على الطائرة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإذاعة الرسمية القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن خاطف الطائرة المصرية طالب بالإفراج عن سجينات في مصر، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن السلطات القبرصية لم تعلن عن أسماء بعينها حددها المختطف.

وأكدت الخارجية القبرصية أن خاطف الطائرة هو سيف الدين مصطفى، وتبين أن سجله الجنائي حافل بجرائم التزوير.

وكانت الطائرة في طريقها من الإسكندرية إلى القاهرة قبل اختطافها وتحويل مسارها إلى مطار لارنكا القبرصي.

وأبلغ قائد الطائرة أن الخاطف هدده بأنه يرتدي حزاما ناسفا، ولكن السلطات المصرية لم تؤكد هذا الأمر.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت مصادر قبرصية إلى أن الخاطف يلب اللجوء. كما أفادت وسائل إعلام قبرصية أن طليقته تعيش في قبرص، وأن دوافع شخصية تقف وراء عملية الخطف.

ومن جانبه، أكد الرئيس القبرصي أن حادث خطف الطائرة المصرية "لا علاقة له بالإرهاب".