خلاف سياسي يؤدي لمعركة بـ"عين الحلوة الفلسطيني" بلبنان

قال شهود من رويترز ولجنة أمنية فلسطينية في بيان، إن شخصين قتلا بالرصاص، وأصيب آخرون، أمس الاثنين، في مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان بعد أن أدى نزاع بين جماعات سياسية متناحرة لنشوب معركة بالأسلحة النارية.

وأطلق عمر الناطور المنتمي لجماعة إسلامية متشددة الرصاص، فقتل عبدالرحمن قبلاوي العضو بحركة فتح الفلسطينية. وجاء في بيان أصدرته اللجنة العليا للأمن في مخيم عين الحلوة أن محمود الناطور أحد أقارب عمر الناطور قتل بالرصاص ردا على مقتل قبلاوي.

وقال شاهد إن شخصين على الأقل أصيبا بجراح في النزاع والاشتباكات المسلحة التي أعقبته. وأغلقت المتاجر أبوابها، وفر بعض الأهالي من المخيم مع تزايد حدة التوتر بين الجماعات المتناحرة.

وترددت أصداء تبادل النيران وقذائف المورتر طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، ويشهد من حين لآخر صراعات بين الفصائل عادة ما تتطور إلى أعمال عنف دامية.

ولا تخضع المخيمات الفلسطينية في لبنان للسلطة القانونية لأجهزة الأمن اللبنانية.