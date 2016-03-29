كيري: جميعنا نتشارك المصلحة بالقضاء على الإرهاب

شدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على دعم بلاده لتركيا في وجه الإرهاب، مؤكداً أن جميع دول العالم تتشارك في المصلحة بالقضاء على الجماعات الإرهابية.

وقال كيري: "عبرنا عن تعازينا لتركيا على الخسائر التي تكبدتها في الأشهر الأخيرة بسبب الهجمات التي تعرضت لها. ركزنا على ما حدث في بروكسل، وبعدها استهدفت قنبلة في بغداد أطفالاً كانوا يلعبون وقبل أن يتسلموا ميدالياتهم قتلوا، وبعدها في اسطنبول. هذا يؤكد للجميع الثمن الذي ندفعه بسبب الإرهاب ويؤكد كيف أننا جميعاً نتشارك في هذه المسألة ولدينا مصلحة مشتركة بالتخلص من داعش والنصرة والجماعات الإرهابية".

كما لفت إلى أن "تركيا شريك مهم في هذا الجهد وهي في الناتو وانضمت لأوروبا والناتو في تنظيم اللجوء. كما تستضيف 2.7 مليون لاجئ خرجوا من سوريا. نحن نحترم تركيا في محاولتها لإدارة حياة اللاجئين وقد التزمنا بـ20 مليار دولار إضافة إلى الخمسة مليار لمعالجة هذه الأزمة".