ترامب لن يدعم أي مرشح جمهوري غيره

تراجع دونالد ترامب المنافس الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية يوم الثلاثاء عن تعهد سابق بتأييد أي مرشح آخر غيره، قد يختاره الحزب وذلك في علامة على توتر متزايد بينه وبين منافسه الرئيسي تيد كروز.

وفي لقاء نظمته محطة تلفزيون سي.أن.أن في قاعة للبلدية سئل ترامب عما إذا كان يؤيد تعهداً قدمه العام الماضي بتأييد أي مرشح جمهوري لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من نوفمبر القادم، فأجاب قائلا "لا.. لم أعد أؤيد ذلك."

وكان توقيع ترامب على تعهد بالولاء في سبتمبر الماضي مهما لمساعدته في كسب مصداقية داخل اللجنة القومية للحزب الجمهوري.

ووقع على التعهد أيضا جميع منافسي ترامب الذين يسعون للفوز بترشيح الحزب.

وجاء تراجعه بينما يحاول التصدي لتحد من كروز وهو سيناتور جمهوري من تكساس يأتي في المرتبة الثانية بعد ملياردير نيويورك في السباق على كسب أصوات 1237 مندوبا مطلوبين للفوز بترشيح الحزب.

وانخرط ترامب وكروز في قتال الأسبوع الماضي شمل زوجتيهما.

وكان كروز امتنع عن تقديم إجابة مباشرة عندما سئل في لقاء سي.أن.أن في وقت سابق عما إذا كان لا يزال ملتزما بالتعهد بتأييد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا لم يفز بترشيح الحزب.

وقال كروز "دعوني أخبركم بالحل الذي أقدمه لهذا السؤال. دونالد لن يكون مرشح الجزب الجمهوري. سنهزمه."

وقال ترامب إنه يستطيع الفوز بدون تأييد كروز.

وقال لأندرسون كوبر مذيع سي.أن.أن "شاهدته (كروز) الليلة ورأيت كم كان معذبا عندما طرحت عليه ذلك السؤال نفسه." وتابع "لا أريده أن يتعذب. دعني أقول لك أنا لا أريد تأييده لا أحتاج إلى تأييده. لا أريد أن يكون منزعجا."

وقال ترامب أيضا إنه يدرك أن عددا من هؤلاء الذين انسحبوا من السباق يكنون مشاعر سيئة له.

وأبدى جون كيسيك حاكم ولاية أوهايو الذي ينافس أيضا على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري ترددا بشأن احترام التعهد. وقال في لقاء مبنى البلدية "تزعجني بعض الأمور التي رأيتها" أثناء الحملة، مضيفا "أريد أن أرى كيف سينتهي هذا الأمر."