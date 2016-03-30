روسيا.. مقتل شرطي في انفجار وداعش يعلن مسؤوليته

قالت الشرطة الروسية إن شرطياً قتل وأصيب اثنان في وقت متأخر الليلة الماضية عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارتين بمنطقة داغستان الروسية، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت فاتنة عبيداتوفا وهي متحدثة باسم شرطة داغستان لرويترز عبر الهاتف "انفجرت سيارتان ونوع العبوة الناسفة لم يتحدد بعد."

ونشرت وكالة أعماق للأنباء التي تؤيد تنظيم داعش بياناً على الإنترنت يعلن مسؤولية الجماعة المحلية التابعة للتنظيم عن الهجوم.

وذكر البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل عشرة من رجال الأمن. ولم يتسن لرويترز التحقق من عدد الضحايا بشكل مستقل.

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته في السابق عن هجمات عنيفة على قوات الأمن في منطقة شمال القوقاز الروسية المضطربة، التي تقطنها أغلبية مسلمة وتقع داغستان فيها.

ويرى منتقدون للكرملين أن انتشار الفقر والفساد في داغستان يغذي التطرف الديني. وتعرضت الشرطة في المنطقة لهجمات مشابهة في فبراير.

وأعلن بعض المتشددين في داغستان التي تقع على حدود الشيشان مبايعتهم لداعش.