7 قتلى بتحطم طائرة سياحية في كندا

قتل 7 أشخاص الثلاثاء في تحطم طائرة سياحية أثناء محاولتها الهبوط في أرخبيل لامادلين في خليج سان لوران في شرق كندا، كما أفادت السلطات.

وقالت شرطة إقليم كيبيك في تغريدة على تويتر "نؤكد مقتل جميع الأشخاص السبعة، الذين كانوا على متن الطائرة"، وهم خمسة ركاب والطيار ومساعده.

من جهتها أفادت شبكة "تي في أيه" التلفزيونية الخاصة أن القتلى هم مذيعها الشهير وزير النقل الفدرالي السابق جان لابيار (59 عاما) وزوجته وشقيقاه وشقيقته إضافة إلى الطيار ومساعده.

وكانت عائلة لابيار في طريقها من مونتريال إلى مسقط رأسها في أرخبيل لامادلين، لحضور جنازة والدهم الذي توفي يوم الجمعة الفائت.

وتحطمت الطائرة قرابة الساعة 12,30 (15,30 تغ) أثناء محاولتها الهبوط "وسط بعض الضباب والرياح"، وقد "أدى ارتطامها (...) إلى انشطارها إلى قطع عدة"، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف.

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.