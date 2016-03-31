أثينا.. مهاجرون يتظاهرون للمطالبة بفتح الحدود

تظاهر حوالي ألف شخص، حسب الشرطة، بينهم مئات من المهاجرين الأفغان خصوصا، مساء الأربعاء في أثينا للمطالبة بـ"فتح الحدود" والتنديد بشروط إقامتهم الصعبة في اليونان.

وردد المتظاهرون بالإنجليزية "نريد الحرية" و"افتحوا الحدود" و"نريد العدالة". ووصل معظم المتظاهرين من بيرايوس الساحلية القريبة من أثينا، حيث يقيمون منذ عدة أسابيع.

ونظمت التظاهرة مجموعات من اليسار تدعم المهاجرين ومن "الحركة ضد أخطار العنصرية والفاشية".

ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها "نتظاهر ضد أوروبا - القلعة واليونان - السجن".

وقال المتظاهر الأفغاني نويد (24 عاما) الذي وصل إلى اليونان قبل 4 أسابيع "أريد أن أكمل رحلتي مع عائلتي. أريد الذهاب إلى ألمانيا".