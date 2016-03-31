الأردن.. سقوط طائرة عسكرية ومقتل قائدها

قتل طيار وأصيب آخر إثر سقوط طائرتهما التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، أثناء قيامها برحلة تدريبية صباح الخميس.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن إحدى طائرات السلاح الجو الملكي الأردني من نوع (هوك) سقطت صباح اليوم، أثناء قيامها برحلة تدريبة.

وأدى سقوط الطائرة إلى مقتل الطيار المقاتل معاذ محمد علي بني فارس، وإصابة النقيب الطيار المقاتل شرف فايز سليمان الطافور.

وكانت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي سقطت منتصف شهر مارس الماضي بمحافظة المفرق شمال شرقي البلاد، خلال جولة تدريبة وقد نجا طيارها، لكنه أصيب بجروح متوسطة.