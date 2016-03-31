البنتاغون سيرحل 12 سجينا بغوانتانامو لدول أخرى

قال مسؤول أميركي يوم الأربعاء إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أخطرت الكونغرس أنها تخطط لإرسال حوالي 12 سجينا من نزلاء غوانتانامو إلى دولتين على الاقل، في أحدث خطوة في مسعى الرئيس باراك أوباما لإغلاق السجن الواقع في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا.

ووفقا للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه فإن من المتوقع أن يبدأ نقل بعض السجناء في الأيام القليلة القادمة، في حين سيتم نقل الآخرين في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول إن المجموعة سيكون من بينها طارق باعوضة وهو رجل يمني مضرب عن الطعام منذ وقت طويل.

ويوجد حاليا حوالي 91 نزيلا في سجن غوانتانامو. وعلى الرغم من معارضة الكونغرس يسعى أوباما إلى إغلاق السجن قبل أن يترك منصبه في

يناير القادم.