البنتاغون.. استخدام طائرات بدون طيار لمساعدة المقاتلات

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية الأربعاء إن البنتاغون يدرس كيفية استخدام طائرات بدون طيار في المستقبل، لترافق الطائرات المقاتلة التي يقودها طيارون ومن المرجح أن يبدأ بطائرات بدون طيار تحلق إلى جانب الطائرات المقاتلة.

وأبلغ بوب وورك نائب وزير الدفاع الأميركي تجمعا لخبراء دفاعيين استضافته صحيفة واشنطن بوست أن فكرة وجود مثل هذه المساعدة من المرجح أن تتجسد أولا في الجو وفي البحر قبل أن تنفذ على الأرض.

وفي معظم الأحيان يبحث كبار المنتجين عن التوجهات التي قد تتبناها وزارة الدفاع الأميركية في استخدامها للتكنولوجيا في المستقبل.

وإلى جانب طائرات بدون طيار تستخدم بالفعل في شن ضربات أثناء توجيهها من البعد ذكر وورك أن طائرات هليكوبتر بدون طيار استخدمت في تقديم إمدادات لقوات أميركية في أجزاء من أفغانستان.

وشدد وورك على أن الولايات المتحدة ستبقي على القيادة البشرية لنظامها الذي يعمل بدون طيار ولن تنقل للتكنولوجيا سلطة القتل على الرغم من أنه قال إنه قلق من أن دولا أخرى قد لا تفعل نفس الشيء.

وقال "هناك شيئان يحرماني من النوم ليلا.. الأول هو الآخرون الذين سيعطون التكنولوجيا سلطة القتل والآخر هو كيف سنرد على ذلك".