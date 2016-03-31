الجيش اللبناني يتلقى مساعدات أميركية وبريطانية

تسلمت القوات المسلحة اللبنانية، الخميس، ثلاث طائرات هليكوبتر أميركية قيمتها 26 مليون دولار لمساعدتها في جهودها لمنع امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا عبر الحدود، إضافة إلى مساعدات بريطانية قيمتها نحو 29 مليون دولار مع تكثيف دول الاتحاد الأوروبي دعمها للبنان.

وقال ريتشارد اتش. جونز، القائم بأعمال السفير الأميركي، إن عدد ما تسلمه الجيش اللبناني من الولايات المتحدة حتى الآن من طائرات هليكوبتر من طراز هيوي 2 متعدد المهام بلغ بذلك تسع طائرات في إطار مساعدات أمنية قيمتها 1.3 مليار دولا ر قدمت منذ عام 2004.

وقال جونز في قاعدة بيروت الجوية "ليس لدينا خطط لإبطاء مستوى الدعم أو تغييره".

وفي كثير من الأحيان يتجاوز القتال بين تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، الحدود الجبلية الشمالية مع سوريا التي بدأت الحرب الأهلية فيها قبل خمسة أعوام تقريبا.