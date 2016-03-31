مقتل 7 شرطيين أتراك بتفجير في دياربكر

قتل 7 من عناصر شرطة وأصيب 27 شخصاً في تفجير سيارة مفخخة استهدف آلية تابعة للشرطة التركية، الخميس، في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، وفق مصدر أمني.

ودان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الهجوم، داعياً أوروبا إلى الوقوف وراء حملته ضد المتمردين الأكراد.

وقال في كلمة في واشنطن: "لقد خسرنا للأسف سبعة من عناصر قوات الأمن. لا يمكن أن نتساهل مع هذا بعد الآن. آمل بأن تستطيع الدول الأوروبية وغيرها من الدول أن ترى الوجه الحقيقي للإرهابيين في هذه الهجمات".

ووقع الهجوم عشية زيارة نادرة سيقوم بها رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، للمدينة فيما تشن حكومته حملة شرسة ضد المتمردين الأكراد منذ الصيف الماضي.

وذكر المصدر الأمني لوكالة فرانس برس أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد أثناء مرور آلية الشرطة أمام محطة الحافلات الرئيسية في المدينة. ومن بين الجرحى تسعة مدنيين والباقي من الشرطة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، وأظهرت مشاهد حافلة تابعة للشرطة، وقد تحولت إلى أنقاض محترقة لشدة الانفجار.

وتشن السلطات التركية منذ أشهر عمليات واسعة النطاق ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في العديد من أحياء دياربكر وفي جنوب شرق البلاد عموماً.

كما تعيش تركيا في حال تأهب قصوى منذ أشهر عدة بسبب سلسلة من الهجمات نسبت إلى إرهابيين أو مرتبطة بتجدد النزاع الكردي، كان آخرها اعتداء انتحاري في قلب اسطنبول في 19 مارس، أسفر عن مقتل أربعة سياح أجانب وإصابة 30 شخصاً.

وجاء هذا الاعتداء بعد ستة أيام من اعتداء آخر بواسطة سيارة مفخخة في أنقرة خلف 35 قتيلاً وتبنته مجموعة كردية متطرفة قريبة من حزب العمال الكردستاني.

وبعد هدنة استمرت عامين، تجدد النزاع الكردي الصيف الفائت، وأوقع عدداً كبيراً من الضحايا في صفوف قوات الأمن التركية، والمتمردين فضلاً عن مقتل عشرات المدنيين.

وأكد أردوغان مراراً عزمه على "القضاء" على المتمردين الأكراد الذين تتعرض قواعدهم الخلفية في شمال العراق لغارات يشنها الطيران التركي.