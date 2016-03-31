بكين تتسلم رفات عسكريين قتلوا قبل 66 عاماً

أعادت كوريا الجنوبية إلى الصين الخميس رفات 36 عسكرياً صينياً قتلوا خلال الحرب الكورية التي جرت من 1950 إلى 1953 وسيدفنون في بلدهم.

وكانت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون-هيي اقترحت خلال زيارة إلى بكين إعادة رفات جنود صينيين قتلوا خلال هذه الحرب في مبادرة حسن نية، تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين. ومنذ ذلك الحين أرسلت رفات 505 من هؤلاء العسكريين إلى الصين.

ونقل الرفات في نعوش الخميس بالطائرة من مطار اينشيون إلى مدينة شينيانغ شمال شرقي الصين، حيث تقع مقبرة عسكرية.

وكان تم نبش هذه الرفات بين مارس ونوفمبر الماضي. وفي مراسم جرت بالقرب من الحدود الكورية الشمالية وضعت هذه الرفات في نعوش.

وكانت الصين قاتلت إلى جانب كوريا الشمالية خلال الحرب. وقد تدخلت بعدما انكفأت قوات الشمال إلى شمال شبه الجزيرة الكورية نتيجة هجوم واسع شنته كوريا الجنوبية بدعم من الولايات المتحدة.

وعدد ضحايا هذه الحرب موضع جدل، إذ تشير تقديرات غربية إلى أن عدد الجنود الصينيين الذين سقطوا يبلغ 400 ألف، بينما تؤكد مصادر صينية أنهم 180 ألفاً.

وفي 1996، حددت سيول مقبرة في باجو بالقرب من الحدود لتجميع رفات العسكريين الصينيين والكوريين الشماليين فيها بعدما كانوا مدفونين في مواقع متفرقة من أراضيها.

وهناك أكثر من 700 كوري شمالي مدفونين في باجو لكن بيونغ يانغ لم ترد يوماً على مقترحات سيول بدء مفاوضات لإعادة رفاتهم.