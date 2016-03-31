صلاح عبدالسلام يطلب تسليمه للسلطات الفرنسية

أعرب صلاح عبدالسلام، الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر واعتقل في بروكسل في 18 من مارس، عن رغبته في أن يسلم لفرنسا "للتعاون مع السلطات الفرنسية"، كما أعلن الخميس أحد محاميه.

ولم ينقل عبدالسلام من زنزانته في سجن بروج (شمال غرب) صباح الخميس لحضور جلسة أمام محكمة الاستئناف في بروكسل تخصص لدرس مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها فرنسا بحقه.

وقال المحامي سيدريك مواس للصحافيين إن الجلسة أرجئت إلى الساعة (14,00 بتوقيت غرينتش) لإفساح المجال للمدعي بالاستماع إلى إفادته في السجن.