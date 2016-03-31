بريطانيا تقدم 30 مليون دولار للجيش اللبناني

أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الخميس، أن بلاده ستقدم إلى الجيش اللبناني نحو ثلاثين مليون دولار (26,3 مليون يورو)، هدفها خصوصاً المساعدة في تأمين حدود لبنان مع سوريا.

وخلال زيارته الأولى لبيروت كوزير للخارجية، أوضح هاموند أن المملكة المتحدة ستقدم 4.5 ملايين جنيه (5,7 ملايين يورو) للمساعدة في تدريب أكثر من خمسة آلاف جندي.

كما ستخصص 15.3 مليون جنيه (19.3 مليون يورو) لـ"تدريب أفواج من القوات المسلحة اللبنانية (على تأمين) الحدود البرية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة"، وفق بيان للسفارة.

وقال هاموند إن "الهدف بالنسبة إلى لبنان هو تأمين 100% من حدوده مع سوريا، وبالنسبة إلى بريطانيا تدريب أكثر من 11 ألف جندي لبناني على التقنيات المتخصصة في مكافحة الإرهاب المدني حتى العام 2019".

وصرح للصحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، أن "لبنان جزء مهم من الجبهة ضد الإرهاب".

وقال هاموند: "أنا سعيد لوجودي في بيروت، وأقدر الوقت الذي خصصه لي اليوم الرئيس سلام رغم ظروفه الشخصية الصعبة، وقدمت له التعازي بوفاة السيدة والدته".

وأضاف: "بحثنا خلال اللقاء في الدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوى اللبنانية المسلحة، وستستمر بذلك في المستقبل. ونحن سعداء بأن الجيش اللبناني يترجم هذا الدعم البريطاني في تعزيز أمن الحدود وتمكين الجيش في مواجهة تنظيم داعش حفاظا على سلامة لبنان وإبقائه بمنأى عن هجماته".

وتابع: "كذلك بحثنا في الوضعين السياسي والاقتصادي، وكانت المباحثات جيدة، ولبنان هو جزء مهم من جبهة مواجهة الإرهاب، وتحدثنا عن التعاون مع الحكومة اللبنانية في هذا المجال، بما في ذلك الخطة التي أقرت في مؤتمر لندن لدعمه في مواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان، كما بحثت مع الرئيس سلام في كيفية إدارة الخطط مستقبلاً".

وكان سلام، قد استقبل قبل ظهر، الخميس، هاموند، يرافقه القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان، بنجامين واستنيدج.

ومنذ اندلاع النزاع السوري في 2011، يتصدى الجيش اللبناني لمجموعات مسلحة على طول الحدود مع سوريا.

ومنذ 2011، أنفقت بريطانيا أكثر من 51.8 مليون يورو دعماً لقوات الأمن اللبنانية، وفقاً للخارجية البريطانية.