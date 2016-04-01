أوباما وأردوغان يناقشان سبل محاربة داعش

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا، أثناء اجتماع يوم الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلاله أيضاً مساعي البلدين لمحاربة تنظيم داعش.

وأضاف البيت الابيض قائلاً، في بيان، "قدم الرئيس تعازيه إلى الرئيس أردوغان باسم الشعب الأميركي في أولئك الذين قتلوا وأصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (الخميس) في ديار بكر.. وأكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لأمن تركيا ونضالنا المشترك ضد الإرهاب"، علماً أن البيت الأبيض كان أعلن سابقا أن الرئيس الأميركي لن يعقد لقاء ثنائياً مع أردوغان خلال قمة الأمن النووي في الولايات المتحدة.

وقال البيان إن الزعيمين نقاشا أيضاً "كيفية تعزيز مسعانا المشترك لإضعاف وتدمير"، تنظيم داعش.