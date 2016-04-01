الأمم المتحدة تحذر من عودة اللاجئين على الفور إلى تركيا

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى وجود ضمانات قبل عودة اللاجئين إلى تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وحذرت من تدهور الأوضاع في اليونان.

وقالت ميلسيا فليمنج، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في إفادة صحافية في جنيف "يأتي هذا مع استمرار وجود ثغرات خطيرة في البلدين".

وتسوء الأوضاع في جزيرتي ليسبوس وساموس -حيث تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في أعمال شغب الليلة الماضية- وأيضا في ميناء بيريوس بأثينا، وفي إيدوميني على الحدود مع مقدونيا.

وقالت فليمنج "احتمالات الشعور بالفزع أو الإصابة في هذه المواقع وغيرها حقيقية"، وحثت الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم لتعزيز نظام اللجوء في اليونان.