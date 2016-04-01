البرتغال.. تشديد الإجراءات الأمنية بعد تهديد داعشي

عززت البرتغال التدابير الأمنية، ولاسيما في المطارات بعد نشر رسالة منسوبة إلى تنظيم داعش لم يتم التثبت من صحتها، توجه تهديدات جديدة إلى لشبونة، على ما أفادت الأجهزة الأمنية البرتغالية مساء الخميس.

وإثر ورود معلومات عن هذه الرسالة، قالت الأمينة العامة لجهاز الأمن الداخلي البرتغالي هيلينا فازندا إنه "تم اتخاذ التدابير الأمنية الضرورية بما في ذلك في المطارات"، وفق ما نقلت عنها وكالة "لوسا" للأنباء.

وأوردت صحيفة "إسبريسو" المحلية أن الرسالة المنسوبة إلى داعش والتي نشرت الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي وهي تشير إلى البرتغال كهدف محتمل، لم يتم تأكيد صحتها رسمياً غير أن السلطات البرتغالية تتعامل معها بجدية.

إلا أنه تم إبقاء مستوى الإنذار الإرهابي في البرتغال عند الدرجة الثالثة على سلم من خمس درجات، وهو مستوى معتدل.