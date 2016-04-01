الجفاف يهدد حياة آلاف الصوماليين

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن موجات الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية، إضافة إلى قلة المعونات، ربما توديان بحياة الآلاف في شمال الصومال فيما قد تتسبب توقعات الأمطار الشحيحة بتفاقم الأوضاع هناك.

وقالت الأمم المتحدة في بيان مرفق بمناشدة لجمع تمويل للصومال حجمه 105 ملايين دولار حتى سبتمبر، إن نحو 1.7 مليون شخص، أي ما يمثل 40 في المئة من منطقتي بلاد بنط وأرض الصومال اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي في حاجة إلى معونات طارئة.

وقالت الأمم المتحدة إنه لم تتم تلبية سوى 11 في المئة من مناشدتها السابقة للصومال والبالغ حجمها 885 مليون دولار لعام 2016.

وأضافت أن الجفاف الشديد أدى إلى تراجع إمدادات المياه والكلأ، ما أدى إلى نفوق الثروة الحيوانية ودفع الكثير من الأسر للاستدانة كي يبقى أفرادها على قيد الحياة.

وقال البيان في إشارة إلى حدود الصومال الشمالية الغربية مع إثيوبيا التي ضربها الجفاف بشدة "أفادت تقارير بحدوث وفيات متعلقة بسوء التغذية بمنطقة أودال".