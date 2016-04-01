تركيا.. احتجاز 15 في مداهمات استهدفت داعش

قالت وكالة دوغان الخاصة للأنباء إن الشرطة التركية احتجزت 15 شخصاً في مداهمات الجمعة، استهدفت تنظيم داعش في إقليم أزمير الساحلي بغرب البلاد.

وذكرت الوكالة أن من بين المحتجزين أشخاصاً حاربوا مع تنظيم داعش في سوريا ودربوا آخرين على القتال مع التنظيم.

وأضافت أن من بين الذين دربوهم رجلاً تلاحقه الشرطة فيما يتصل بهجمات بقنابل على مكاتب حزب مؤيد للأكراد في جنوب تركيا العام الماضي ويعتبر انتحارياً محتملاً.

وتقول السلطات التركية إن عضواً تركياً في تنظيم داعش مسؤول عن تفجير انتحاري في وسط اسطنبول في 19 مارس، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإيراني. وكان هذا رابع تفجير انتحاري تشهده تركيا هذا العام والثاني الذي تلقى مسؤوليته على التنظيم.

ونفذت وحدة مكافحة الإرهاب المداهمات في عدة مواقع بالمدينة وصادرت أربع بنادق صيد إلى جانب وثائق ومواد تخص التنظيم.

واعتقلت الشرطة التركية الأربعاء 16 شخصاً في إقليم أديامان بجنوب شرقي البلاد للاشتباه في انتمائهم لجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.