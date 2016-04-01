ثغرات أمنية بقاعدة بيانات التأشيرات الأميركية

نقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز التلفزيونية عن مصادر مطلعة أن خبراء في الأمن الإلكتروني اكتشفوا ثغرات في نظام لوزارة الخارجية الأميركية كان من الممكن أن تتيح لمتسللين تغيير طلبات للتأشيرات أو سرقة بيانات من أكثر من 500 مليون سجل.



وقال التقرير إن الوزارة علمت بعد مراجعة داخلية أجريت قبل بضعة أشهر أن قاعدة البيانات القنصلية الموحدة كانت معرضة لخطر للاختراق رغم أنه لم يجر رصد أي انتهاك.



وتحتوي قاعدة البيانات على سجلات للتأشيرات وبيانات أرشيفية منها أسماء وصور وعناوين وأرقام هويات من مكتب الشؤون القنصلية وهي ضرورية في التعامل مع طلبات جوازات السفر للمتقدمين للحصول على تأشيرات والمسافرين.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان بالبريد الإلكتروني إنه لا توجد أدلة على وقوع حادث أمني إلكتروني يمس قاعدة البيانات القنصلية الموحدة.



وذكر تقرير شبكة إيه.بي.سي نيوز أن الثغرات نبعت من أنظمة لأجهزة كمبيوتر متقادمة تشغل قاعدة البيانات.



وقالت الشبكة الإخبارية إن مسؤولاً على صلة بجهود وزارة الخارجية لمعالجة المخاوف الأمنية قال إن خطة لكبح الاضرار عالجت بالفعل الثغرات المرتبطة بالتأشيرات وإن خطوات أخرى يجري اتخاذها.



لكن التقرير قال إن مصادر حكومية أخرى تتشكك في أن الثغرات الأمنية بقاعدة البيانات القنصلية جرى معالجتها جميعها وإنه لا يوجد إطار زمني لإصلاحها.