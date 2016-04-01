داود أوغلو بعد اعتداء ديار بكر: لسنا خائفين

قال رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، في ديار بكر، الجمعة "لسنا خائفين ولن يخيفونا"، وذلك غداة اعتداء بسيارة مفخخة أودى بحياة 7 شرطيين في هذه المدينة الرئيسية التي تقطنها أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا ونسب إلى متمردين أكراد.

وشدد داود أوغلو، الذي كان يلقي كلمة أمام الجموع، على "الأخوّة" بين الأتراك والأكراد، في حين استعر النزاع الكردي الصيف الماضي بعد تهدئة لمدة عامين.

وأضاف: "ظنوا أننا سنخاف. لسنا خائفين ولن يخيفونا. نحن واقفون وحتى النهاية". وكانت زيارة أوغلو لديار بكر مقررة قبل الاعتداء، ولكنه قرر الإبقاء عليها، وجاءت في ظل تدابير أمنية مشددة.

وجرى احتفال رسمي قبل إلقائه كلمته التي أشاد فيها بالشرطيين السبعة الذين قتلوا في الاعتداء، وأوقع الانفجار أيضاً 27 جريحاً.

من جهته، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من واشنطن، الأسرة الدولية إلى دعم العمل الذي تقوم به حكومته ضد الانفصاليين الأكراد. وقال "لم يعد في إمكاننا السماح بذلك". وأضاف: "آمل أن ترى الدول الأوروبية والدول الأخرى الوجه الحقيقي وراء هذه الاعتداءات".

وتدور منذ عدة أشهر مواجهات دموية بين قوات الأمن ومتمردي حزب العمال الكردستاني في عدد من مدن جنوب شرق الأناضول الذي يخضع لحظر التجول.

وتعيش تركيا في حالة استنفار قصوى بسبب سلسلة اعتداءات غير مسبوقة نسبة إلى جهاديين أو مرتبطة باستئناف النزاع الكردي.

وآخر اعتداء بعملية انتحارية نسبته أنقرة إلى تنظيم "داعش"، وقع في قلب اسطنبول في 19 مارس، ما أدى إلى مقتل 4 سياح أجانب.

ووقع انفجار قبل 6 أيام من ذلك في أنقرة تبنته مجموعة كردية متطرفة مقربة من حزب العمال الكردستاني وأوقع 35 قتيلاً.